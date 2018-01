"Ilma formaalse hariduseta kuid tegusad inimesed on alati olemas olnud. Kas me meie eesmärk on nad igal juhul ülikooli tuua? Kas ülikool suudab neile midagi lisada? Kas nemad soovivad akadeemilisse maailma siseneda? Need on küsimused, mis vajavad arutelu laiemas ringis," ütles Eesti kunstiakadeemia (EKA) õppeprorektor Anne Pikkov võimalikku kõrgharidusseadustiku muudatust kommenteerides.

Täna ilmus Eesti Päevalehes lugu, mis rääkis kõrgharidusseadustiku muudatusest ning sellest, et edaspidi on võimalik kooli õppima asuda varasemat haridust ametliku diplomiga tõendamata. See muudatus võib hakata kehtima nii ülikoolide, aga ka tavakoolide puhul. Seega võib ette tulla, et bakalaureusekraadi võib pääseda omandama keskkooli tunnistuseta inimene, gümnaasiumisse võib õppima asuda aga põhikoolitunnistuseta õppur.

Pikkov rääkis Õhtulehele, et praegu puudub süsteem ja võimekus selliste juhtumite võrdseks hindamiseks teiste sisseastujatega.