Tallinna operatiivinfo vahendusel on võimalik saada reaalaajas informatsiooni linnatänavatel toimuvate tööde ning tänavate sulgemise kohta.

Tallinna operatiivinfo süsteemis on kaardivaade, mille vahendusel on kodanikel võimalik tutvuda hetkel ja lähiajal toimuvate kaevetööde, tänavate sulgemiste või avariitöödega. Elanikel on samuti võimalik tellida teavitusi talle huvipakkuvate piirkondade teetööde ja tänavate sulgemise kohta.

Linnatänavatel teostavaid töid näeb kaardirakendusel kasutades „Otsi teadet“ nupukest.

