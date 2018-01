Iga kuu kandvat see sõbranna salajasele arvele 227 eurot. Põhjus on iseeneset lihtne: ta kogub raha kõige hullemaks võimalikuks stsenaariumiks. Juhuks, kui ta peaks oma abikaasast lahku minema.

Naine kirjutab Mumsneti veebilehel, et üks tema sõbranna paljastas talle, et tal on abikaasa teadmata tehtud salajane pangakonto, kuhu ta raha kogub, vahendab Mirror.

Kas sina varjad oma kallima eest rahaasju? Enamasti ollakse kooselus avameelsed ja jagatakse kõike oma partneriga. Seetõttu tundubki kummaline, et naine avab endale pangakonto, kuid mehele sellest ei räägi. Ometigi on tal sellele ka väga karm selgitus.

2015. aasta statistika järgi lahutab 42 protsenti Inglismaal oma abielu. USA-s on seis sarnane. Oht on ju olemas!

Praegu olevat raha teisele arvele kandev naine väga õnnelik ja ei taha mingil juhul, et abielu lõhki läheb, kuid raha kogub ta siiski igaks juhuks.

Oma sõbranna pangaarvest veebi kirjutanud naise sõnul oli sõbratar olnud šokeeritud, et naisel endale sellist arvet pole.

Mumsneti kasutajate seas leidus teisigi naisi, kes õnnelikult abielus, kuid siiski taolist põgenemise tarbeks olevat pangakontot pidasid. Osad naised väitsid, et kuulevad sellest esmakordselt.

Enamasti nemad olidki need, kes leidsid, et taolise konto omamine on petmine ja näitab, et selles suhtes puudub igasugune usaldus.