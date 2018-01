Tallinna ülikool (TLÜ) suhtub keskkooli lõputunnistuseta ülikooli suundumise ideesse ettevaatlikult positiivselt. "Põhimõtteliselt on võimalik, et inimesel on vaatamata keskkooli lõputunnistuse puudumisele olemas sellele vastavad teadmised ja oskused. Kuid ülikoolil on keeruline neid hinnata," märkis rektor Tiit Land.

Täna ilmus Eesti Päevalehes lugu, mis rääkis kõrgharidusseadustiku muudatusest ning sellest, et edaspidi on võimalik kooli õppima asuda varasemat haridust ametliku diplomiga tõendamata. See muudatus võib hakata kehtima nii ülikoolide, aga ka tavakoolide puhul. Seega võib ette tulla, et bakalaureusekraadi võib pääseda omandama keskkooli tunnistuseta inimene, gümnaasiumisse võib õppima asuda aga põhikoolitunnistuseta õppur.

Kui kõrgharidusseadustiku muudatus tõepoolest läbi läheb, peab kuidagi kindlaks tegema, millised keskhariduseta inimesed oma teadmistega ülikooli sobiks ja millised mitte. TLÜ on seisukohal, et seda peaks korraldama riik, ülikool ei sooviks seda kohustust enda kanda võtta.