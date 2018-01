Kahtlustuse kohaselt esitasid 38-aastane Madis ja 37-aastane Marika ajavahemikul 2010-2016 PRIA-le kaheksa ja KIK-ile kaks ebaõigeid andmeid sisaldavat investeeringutaotlust, et osta puidutöötlemiskompleksi jaoks erinevat inventari. Fiktiivsete hinnapakkumiste ja näiliste tehinguahelate näitamisega eksitati PRIA-t ja KIK-i, et seeläbi vabaneda omaosaluse maksmise kohustusest. Kümne ebaõigeid andmeid sisaldava taotluse alusel tegid PRIA ja KIK ajavahemikul 2010 kuni 2015 väljamakseid kokku pisut enam kui miljon eurot. Neljal juhul jäid kelmused katsestaadiumisse.

Riigiprokurör Eve Olesk selgitas, et kahtlustuse kohaselt oli PRIA ja KIK-i petmine hoolikalt läbimõeldud. „Täna on alust arvata, et kahtlustuse saanud isikud tegid aastate vältel PRIA ja KIK-i petmiseks väga põhjalikku eeltööd – oma tegevusse kaasati endaga seotud isikuid ja nende nimele vormistatud ettevõtteid ning samuti on alust arvata, et KIK-ile ja PRIA-le esitatud andmeid oli võltsitud,“ selgitas riigiprokurör Olesk.