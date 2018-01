RB RAIL AS-i aktsionärid – OÜ Rail Baltica Estonia, SIA Eiropas Dzelzceļa Līnijas ning UAB Rail Baltica Statyba – kinnitasid 15. jaanuaril 2018 uue nõukogu, esimeheks sai Riia Sillave.

Eesti omanik otsustas tagasi kutsuda ühe oma esindaja Indrek Orava ning tema asemele RB RAIL AS-i nõukogusse nimetada Riia Sillave. Sellest tulenevalt tuli kutsuda tagasi kogu nõukogu ning uus ametisse nimetada.

Nõukogu nimetas RB RAIL AS-i nõukogu esimehe ametikohale Riia Sillave ning kinnitas RB RAIL AS-i nõukogu aseesimeesteks Edvīns Bērziņši ja Karolis Sankovski.

Uue esimehena märgib Riia Sillave, et nõukogu peamine eesmärk on toetada ettevõtte tegevust nii, et Rail Baltica raudtee valmiks õigeks ajaks ning ettenähtud finantsperioodi jooksul. „Mul on hea meel, et kõik kolm Balti riiki on ettevalmistavas faasis head koostööd teinud. RB Raili nõukogu eesistumise ajal keskendun ennekõike projekti tehnilise külje arengule,“ rõhutas Sillave.

Nõukogu koosneb kuuest liikmest – iga aktsionär esitab kaks liiget. Nõukogu liikmed nimetatakse ametisse kolmeks aastaks. Aktsionäride leping näeb ette, et nõukogu esimees vahetub roteeruvalt igal aastal ühisettevõtte teise liikmesriigi esindaja vastu. 2018. aastal on eesistujariik Eesti.