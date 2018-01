Oled õnnetu, et viimane dieet nurjus. Kardad, et uuesti alustades ei taha kaal langeda? Äkki vajad lihtsalt natuke ergutust ja nippe, et taas õigele rajale saada!

Mirror jagab lihtsaid nippe, kuidas end liigselt piitsutamata vormi ajada ja tervisliku kaalunumbrini jõuda.

Ja siit need nipid tulevad!

1. Võta paus kaheks nädalaks

Oled diieti järginud ja pingutanud, kuid kaal ei taha enam langeda. See on sage probleem, kus abiks võib olla kaheks nädalaks puhkuse tavapärasest dieedist.

2. Tee selgeks, kuidas kilode kaotamine tegelikult toimib

Esimestel nädalatel kaob kaal enamasti vee arvelt. Kui liigne vedelik on eemaldatud, siis peaks langus aeglustuma. See on täiesti normaalne. 0.5-1 kilo nädalas on täiesti normaalne kaalukaotus.

3. Tee endast iga nädal üks selfie

4. Reguleeri oma kalorite tarbimist

Kui kaal ei lange, siis võib olla tarvidus teha muudatusi.

5. Võibolla pead rohkem sööma

Kui liiga palju end toiduga tagasi hoiad ja piisavalt kaloreid ei tarbi, siis ka see võib olla põhjus, miks kaal ei lange.

6. Uni olgu üheks prioriteediks

7. Mõõda oma toiduportsjoneid

8. Hommikusöögiks eelista muna

9. Proovi lühemat trenni, kuid regulaarselt

Kopenhaagenis tehtud uurimus näitas, et iga päev 30 minutit trenni teinud inimeste kaalukaotus oli suurim.

10. Jäta sool oma toidust välja

11. Tarbi rohkem valku

12. Söö enne trenni mandleid

13. Trenn olgu erinev

Sörgi, jookse, käis tantsimas jne. Anna kehale uusi ülesandeid.

14. Võta veepudel endaga kõikjale kaasa

15. Leia kaaslane, kes tahab samuti tervislikumat eluviisi

16. Keskendu suurusele, mitte kaalule

17. Mõni äpp võib sundida sind aktiivsemaks

Kas saad ikka kõik 10 000 vajaliku sammu täis?

18. Pea päevikut ja märgi tarbitud toit üles

19. Ära unusta ka tarbitud alkoholi päevikusse märkimast

20. Proovi süüa teadlikult

Ära kiirusta süües ega tegele millegi muuga -keskendu söömisele. Nii sööd vähem, kuid koged suuremat naudingut.

21. Mõtle eesmärgiks seatud kaalule

Äkki oled numbri liialt väikseks seadnud? Äkki oled juba jõudnud kaaluni, mis sulle on parim? Äkki see ongi põhjus, miks kaal enam ei lange?!