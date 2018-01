Taani kuningakoda kinnitas eile, et pärast Egiptusest naasmist toimetati haiglasse kuninganna Margrethe II abikaasa, 83aastane Taani prints Henrik.

Dementsuse all kannatav prints on toimetatud riigi suuremasse haiglasse Rigshospitaleti, kirjutab The Local. Kuningakoja kinnitusel on Henrik haiglas läbinud mitmeid terviseteste.

Printsi dementsusdiagnoos avalikustati napisõnaliselt eelmise aasta septembris. Täpsustamata haiguse kulgu, öeldi vaid, et täheldatud on printsi kognitiivsete võimete halvenemist.