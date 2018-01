Maaülikooli rektor Mait Klaassen kinnitab võimalikust kõrgharidusseadustiku muudatusest rääkides, et gümnaasiumiastme programmis edukalt läbitud õppeained on eelduseks saada hakkama ka maaülikooli erialadel.

Täna ilmus Eesti Päevalehes lugu, mis rääkis kõrgharidusseadustiku muudatusest ning sellest, et edaspidi on võimalik kooli õppima asuda varasemat haridust ametliku diplomiga tõendamata. See muudatus võib hakata kehtima nii ülikoolide, aga ka tavakoolide puhul. Seega võib ette tulla, et bakalaureusekraadi võib pääseda omandama keskkooli tunnistuseta inimene, gümnaasiumisse võib õppima asuda aga põhikoolitunnistuseta õppur.

Maaülikooli rektor suhtub võimaliku seadusemuudatusse esialgu ettevaatlikult. "Ained nagu üldbioloogia, matemaatika, füüsika jt on suurema osa õppekavade eeldusaineteks meie ülikoolis," rääkis Klaassen ning lisas, et kui õppida soovijal ei ole gümnaasiumi lõputunnistust, peaks ülikool kontrollima tema teadmisi enne immatrikuleerimist.

"Korda, kuidas tudengikandidaadi teadmisi sellisel puhul kontrollida, maaülikoolis ei ole, kuna kehtiva kõrgharidusseadustiku järgi peab õppekohale kandideerijal olema keskharidus."