Pärnu lahel on jääd murtud 11 päeva. Vaatamata vahepeal juba kevadiseks kiskunud ilmale jätkub talvine navigatsioonihooaeg ja ühes sellega jää murdmine laevadele Pärnu lahel.

Jääolukord Pärnu lahel on hetkel selline, et jääpiir asub 12 miili kaugusel Pärnu sadama muulidest edela suunas, jää paksus lahel on 10–20 cm ja see on osalt rüsistunud või tugevalt rüsistunud. Kõik laevad nii ballastis kui lastis vajavad sellest piirkonnast läbitulekuks jäämurdja abi.

Veeteede amet teavitab, et Pärnu lahel on alates 18. jaanuarist töötanud veeteede ameti jäämurdja EVA-316 ja jäämurde algusest kuni tänase hommikuni on jäämurdeteenust osutatud 31 korda. Kütust on laeval kulunud 41 800 liitrit. Küll aga tekkis laeval täna tehniline rike ja laev vajab ühe peamasina ülelaadimisturbiini vahetust, mis võib võtta aega ühe nädala. Seega hetkel EVA-316 jäämurdeteenust ei saa osutada.

Kuna riigil on leping AS-iga Alfons Håkans, millel on valmisolekus varujäämurdja - vedurlaev Protector, siis hakkab see Pärnu lahel jääd murdma. Protector jõuab praeguste plaanide järgi Pärnusse kolmapäeval, 31. jaanuaril ja seda kasutatakse jäämurdeteenuse osutamiseks kuni EVA-316 tehnilise rikke kõrvaldamiseni. Praegu ootabki Pärnu lahel jääpiiril teenindamist kaks kaubalaeva.

Talvise navigatsiooni kuludeks ehk jäämurdeteenuse tagamiseks on 2018. aasta riigieelarves planeeritud 6,376 miljonit eurot. Need kulud katab riik reederite ja laevaagentide makstava veeteetasu arvelt.