Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimehe Mart Helme sõnul tuli presidendi plaan esitada riigikontrolöri kandidaadiks Janar Holm parteile ootamatult ning eelnevaid konsultatsioone konsensuse leidmiseks ei peetud.

“Me kujutasime ette, et kõigepealt arutatakse asja õigus- ja mõnes muus komisjonis — komisjonides on kõik fraktsioonid esindatud —, et mingit konsensust leida. Aga seda ei ole toimunud,” kinnitas Helme Delfile.

“Põhimõtteliselt näeme Kersti Kaljulaidile väga iseloomulikuks kujunenud isetegevust. Tema lihtsalt otsustab, tema käib välja, tema teeb, nagu tema olekski see kõrgeim riigivõim. Aga nii need asjad ei peaks käima,” oli EKRE esimees pettunud.