Estonian Business Schooli (EBS) rektor professor Arno Almann usub, et kõrgharidusseadustiku kaasajastamine tuleks süsteemile vaid kasuks ning ilma eelneva haridustaseme diplomit omamata järgmisesse astmesse õppima asumine on täiesti mõeldav.

Täna ilmus Eesti Päevalehes lugu, mis rääkis kõrgharidusseadustiku muudatusest ning sellest, et edaspidi on võimalik kooli õppima asuda varasemat haridust ametliku diplomiga tõendamata. See muudatus võib hakata kehtima nii ülikoolide, aga ka tavakoolide puhul. Seega võib ette tulla, et bakalaureusekraadi võib pääseda omandama keskkooli tunnistuseta inimene, gümnaasiumisse võib õppima asuda aga põhikoolitunnistuseta õppur.

"Esmalt tooksin esile, et kõrgharidusseadustiku kaasajastamise seaduseelnõu eesmärk on vähendada meie kõrghariduse korralduse ülereguleeritust kehtivas õiguskorras, tuua sisse enam paindlikkust ning arvestada neid muutusi, mis on toimunud ja õigustanud teiste riikide praktikas," kommenteeris EBS-i rektor võimalikku seadusemuudatust.