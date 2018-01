Pärast rasket autoõnnetust aitas tippjuuksur Lauri Pedajat püsti hoida 25sentimeetrine varras seljas. Valu ajendas Laurit abi otsima meditsiinilisest marihuaanast, kuid arstid saatsid ta pikalt, vahendab veebruarikuu Tervispluss.

Laurit aitas taastumisel kanep, mis leevendas lihaspingeid, valu ja stressi. “Kurtsin arstidele oma valuvaigistite probleemi ning küsisin meditsiinilise marihuaana kohta. Soovitati lisaks hakata maorohtusid võtma ja ma mõtlesin, et kuhu see kõik lõpuks välja jõuab. Marihuaanast rääkimise eest sain kahe arsti käest kohe sõimata ja kolmas ütles, et ta saaks seda teha ja ta teab, et see aitaks, aga tal ei ole selleks “mune”. Mina kui patsient olin lõhkise küna ees – kas minna lääne meditsiini tabletiringi või hakata kriminaaliks.”

Loe pikemat lugu veebruarikuu Tervisplussist!