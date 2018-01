Ida-Tallinna Keskhaigla müüb enampakkumisel Magasini 34 hoonet alghinnaga 700 000 eurot, enampakkumine kestab 31. jaanuarini.

"Usun, et väärika ajalooga kesklinnas paiknev kinnistu leiab endale ka tulevikuks mõistliku kasutuseesmärgi. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31. jaanuar kell 10.00," ütles Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder BNS-ile. Kinnistu alghind on 700 000 eurot.

Magasini tänava krundil asub Ida - Tallinna Keskhaiglale kuuluv hoonestus, kus raviti veel ülemöödunud aastal ravikindlustamata isikuid.

Krundil asub 1910. aastal ehitatud kahekorruseline hoone, mille ehitusalune pind on 335 ruutmeetrit. Krundil on ka 43-ruutmeetrine abihoone.

Haigla lõpetas hoones töö üle-eelmise aasta septembris. Hoone vilets seisukord ei võimaldanud seal enam osutada nõuetekohaselt terviseteenust, samuti tegi päästeamet haiglale korduvalt ettekirjutusi hoone tuleohutusnõuetega vastavusse viimiseks.

Hoone tuleohutusnõuetega vastavusse viimine maksaks hinnapakkumiste järgi 174 000 eurot ja kokku oleks hoone kapitaalremondi kulud 300 000 eurot.

Alates 1. septembrist 2016 osutatakse ravikindlustamata isikutele ambulatoorset abi AS Lääne- Tallinna Keskhaigla Kopli polikliinikus aadressil Sõle 63 ja statsionaarset järelravi osutatakse edaspidi Kallavere Haiglas Maardus, aadressil Haigla 2.

Ida - Tallinna Keskhaigla AS omanikuks on Tallinna Linnakantselei. Kinnistu müügist saadav tulu laekuks Ida - Tallinna Keskhaigla AS-ile.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix

Loe lisaks: Ida-Tallinna Keskhaigla müüb Magasini kinnistut 700 000 euroga