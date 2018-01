Kui mõnikord tundub sulle, et telesaadetes on asjadega ülepingutatud ja seebikad ei kajasta tõelist elu, sest keegi ei lõhu kodus nõusid, röögi abikaasa peale ega lähe voodisse oma naise õega, siis mõnikord näib, et tegelik elu on seriaalidest veelgi pöörasem!

The Suni suhtenõustajale kirjutas 24-aastane mees, kes on haaratud lubamatust suhtest oma 37-aastase kasuemaga.

Mees kirjutab, et tema ema ja isa lahutasid, kui poiss oli 10-aastane. Ta 44-aastane isa abiellus neli aastat tagasi uuesti.