"Põhimõtteliselt krüptominer, kaevandus on selline asi. Siin on videokaardid - üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus tükki. Emaplaat. Taga on toiteplokk. SSD pealt loetakse välja operatsioonisüsteem ja operatsioonisüsteemi peal käivitatakse miner-programm. Ja ongi kogu kaevandus," seletas krüptoraha kaevanduse ehitanud Urmas.

Krüptoraha buum on ka Eestis - arvutipoed on videokaartidest tühjaks ostetud ning inimesed kaaluvad, kas säästud tasuks vahetada Bitcoinide või muu krüptoraha vastu. "Aktuaalne kaamera. Nädal" uuris, mis on krüptoraha, mida tähendab kaevandamine ja milliste riskidega tuleb arvestada krüptoraha ostes.

"Vanemad, kes kahtlustavad, et elektriarve on suureks läinud, vaadaku, millega nende lapsed tegelevad. Eriti, kellele just jõuludeks võimsad videokaardid kingitud on. 100 protsenti kaevavad," kinnitas Urmas.

Bitcoini väärtus kujuneb turul kaubeldes ehk see maksab täpselt nii palju, kui palju on inimesed nõus selle eest maksma. Kui Bitcoin loodi, maksis üks ühik mõne sendi, praegu kümneid tuhandeid. Seega, sisuliselt on kogu selle elektrienergia kulutamise ainus tulemus see, et tekib juurde ühik krüptoraha, mida saab osta või müüa. Mida rohkem arvuteid üritab kaevandada, seda keerulisem on krüptoraha kätte saada.

Kui keegi asub kaevandama koduse lauaarvutiga, tuleb arvestada, et näiteks Hiinas kaevandavad samal ajal kümnetest tuhandetest arvutitest kokku pandud farmid, kasutades selleks väga soodsat elektrit.

Erinevaid krüptorahasid on kindlasti üle tuhande. Mõningate hinnangute järgi isegi mitu tuhat. Suurim ja tuntum neist on Bitcoin, mis põhineb plokiahela tehnoloogial. Krüptorahad on aga üsna erinevad. Näiteks on paljud idufirmad müünud nn tokeneid, mis annavad tulevikus võimaluse saada osa ettevõtte kasumist.