USA president Donald Trump on ähvardanud astuda vastu Euroopa Liidule seoses kaubanduspoliitikaga, mida ta nimetas väga ebaõiglaseks.

Trump ütles intervjuus Briti ringhäälinguorganisatsioonile ITV, et tal on olnud Euroopa Liiduga palju probleeme ja kaubandust silmas pidades võib see mõjutada edaspidist asjaajamist. „Me ei saa sisse tuua oma kaupa,“ rääkis Trump Euroopa Liidule osutades. „Kuid nemad saadavad oma kauba meile - ilma maksudeta, väga väikeste maksudega. See on väga ebaõiglane,“ ütles Ameerika president.

„Muide, nad ei ole ainsad. Võin nimetada paljusid riike ja kohti, kes teevad sama. Aga Euroopa Liit on USA suhtes olnud väga, väga ebaõiglane. Ja ma usun, et see pöördub nende kahjuks,“ ütles Trump.