Täna kella 8.04 ajal sai häirekeskus teate avariist Kambja vallas Reola külas, kus nelja sõiduauto kokkupõrkes sai vigastada kolm inimest.

Esialgsetel andmetel juhtus seal kokkupõrge nelja sõiduauto, kolme Volkswageni ja ühe Škoda vahel. Sündmuskohal töötanud avariipolitseinik märkis, et õnnetus juhtus peaasjalikult tähelepanematusest, kui üks masin sõitis teisele ristmikule ette ning masinad paiskusid omakorda kahe teise samal teel parasjagu sõitnud auto, Škoda ja VW Polo vastu. Autojuhid olid kained ja omavad juhtimisõigust.



Kiirabi meedikud selgitasid kohapeal, et viga on saanud kolm inimest.



Õnnetuse tõttu on liiklus Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 192. kilomeetril tugevasti häiritud ja seda reguleerib politsei. Kui praegu suunatakse Võrust Tartu suunas liiklevad sõidukijuhid teist teed pidi ümber ning teine sõidusuund on avatud, siis avariis kahjustatud sõidukite teisaldamiseks pannakse ajutiselt kogu ristmik liiklusele kinni.