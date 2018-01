USA president Donald Trump andis Davosis olles intervjuu populaarse teleprogrammi Good Morning Britain juhile Piers Morganile. Usutluses käsitletud jututeemad on varjutanud laual olnud kummaline veeklaas...

Nimelt oli Trumpi joogile asetatud paberist kaas, kirjutab Mirror. Paljud vaatajad soovisid teada, miks on presidendi jook sedasi kaetud. Spekuleeriti koguni, kas Trump ei usalda Morganit piisavalt?

Üks Twitteri kasutaja leidis, et kui kõnesolevast intervjuust endast oli veel midagi häirivamat, siis oli see just toosama tops.

Trump's glass of water with paper cover #TrumpMorgan pic.twitter.com/IDzbmRHDKu — Graeme Demianyk (@GraemeDemianyk) January 28, 2018