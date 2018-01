Aasta laul: Bruno Mars "That's What I Like" ( autorid: Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus & Jonathan Yip)

Parim uus esineja: Alessia Cara

Parim pop-sooloesitus: Ed Sheeran "Shape of You"

Parim duo- või grupiesitus: Portugal. The Man "Feel It Still"

Aasta traditsioonline pop-vokaalalbum: "Tony Bennett Celebrates 90" (eri esinejad)

Aasta pop-vokaalalbum: Ed Sheeran "÷"

Parim tantsumuusikaplaat: LCD Soundsystem "Tonite"

Parim rokkesitus: Leonard Cohen "You Want It Darker"

Parim rokklaul: Foo Fighters “Run”

Parim rokkalbum: The War On Drugs "A Deeper Understanding"

Parim räpialbum: Kendrick Lamar "DAMN."

Parim räppesitlus: Kendrick Lamar ft Rihanna "Loyalty"

Parim kantrialbum: Chris Stapleton "From A Room: Volume 1"