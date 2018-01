Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul idakaare tuul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on -1..+2°C.

Riigi Ilmateenistuse andmetel tuleb meil täna pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest lund, lörtsi ja vihma. On udu ja paiguti jäidet. Õhtul jõuab Lääne-Eesti saartele ja Liivi lahele uus tihe sajuala.

Tuul puhub öösel idakaarest, päeval põhjakaarest ja tugevneb Soome lahel ja Hiiumaa rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel 0..-4, saartel ja Lõuna-Eestis kuni +1°C.

Nädala keskel hakkab temperatuur langema



Kolmapäeva öösel sajab kaugeneva madalrõhkkonna järel kohati lund. Loodetuul nõrgeneb. Päeval liigub üle Eesti kõrgrõhuhari ja on vaid üksikuid lumehooge. Puhub nõrk läänekaare tuul, õhtul pöördub idakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -2..-7, päeval 0..-5°C.



Neljapäeval liigub Läänemere lõunavete kohale uus madalrõhkkond ja selle servas puhub meil tugev idakaare tuul, puhanguid on rannikul kuni 17 m/s. Sajab lund, saartel ka lörtsi.

Õhutemperatuur on öösel -1..-6, Virumaal võib alla -10°C langeda, saartel on 0°C ümbruses, päeval -1..-6, Saaremaal ja Pärnumaa rannikul tõuseb veodo üle 0°C.

Nädalavahetuseks pane suusad valmis!



Reedel madalrõhkkond kaugeneb ja tugevneva kõrgrõhkkonna mõjul jääb lumehooge hõredamaks. Kirde- ja põhjatuul nõrgeneb.