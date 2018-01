Haridus- ja teadusministeeriumi Tallinna kontorisse kogunesid eelmisel kolmapäeval Eesti teadlaste, üliõpilaste ja ülikoolide esindajad, et kokku leppida, kuidas jõutakse suveks uue kõrgharidusseadustiku valmiskirjutamiseni.

Ühe põhimõttelise muudatusena, mis võib hakata tulevasi üliõpilasi mõjutama, on seaduse väljatöötamiskavatsuses nimetatud võimalust, et ülikoolidesse võiks õppima pääseda ka keskharidust tõendava dokumendita.

"Muudatus võimaldab juhul, kui see on kõrgkooli vastuvõtutingimustes ette nähtud, kõrgharidustaseme õppesse kandideerida isikutel, kellel vahetult eelneva haridustaseme või astme lõpudokument puudub, aga kes on kõrgharidustasemel õppimiseks vajalikud teadmised ja oskused saavutanud muul viisil (töötades, täienduskoolitusi läbides, kutse omistamisega jne)," seisab väljatöötamiskavatsuses.

"Kui sa teed sisseastumiseksamid ära ja oled võimeline õppima, siis milleks see formaalne paber või selle puudumine?" esitas Tallinna tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo TV3 "Seitsmestele uudistele antud intervjuus retoorilise küsimuse.