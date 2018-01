Töötukassa väidab, et inimese haigused mõjutavad küll tema igapäevaelu tegemisi, aga töövõimet mitte.

Pärast vähioperatsiooni määrati Tiinale 80% töövõimetus, hiljem 60% ja 40%. Eelmise aasta lõpus oli aeg minna uuesti töövõimet hindama, seekord uue süsteemi järgi töötukassasse.

Segasevõitu vastuses seisis: "Eelnevast tulenevalt on vaidlustatud otsuses õigesti märgitud, et vaide esitaja terviseseisund mõjutab küll tema igapäevaelu tegemisi, kuid see ei too veel kaasa üldist töövõime vähenemist TVTS § 5 lg 3 mõttes. TVTS § 5 lg 3 p 1 kohaselt ei ole isiku töövõime vähenenud, kui isiku töötamine ei ole tema terviseseisundit ning sellest tulenevaid tegutsemise ja osalemise piiranguid, nende prognoosi ja eeldatavat kestust arvesse võttes takistatud."

"Kuidas saab olla, et kui terviseseisund mõjutab igapäevaelu, siis töövõimet mitte?" küsis Tiina.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.