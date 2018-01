Internetis levib venekeelne mäng, mis paneb proovile vastaja teadmised Narva kohta. Venekeelset mängu illustreerib president Kersti Kaljulaidi pilt.

"Nagu teada on, kolib Eesti president Kersti Kaljulaid sügisel kuuks ajaks Narva elama. Kuna enne siiatulekut oleks presidendil sobilik Narva kohta rohkem õppida, siis oleme just tema "saatejuhiks" valinud. Mäng on pühendatud meie armsale kodulinnale," seisab mängu tutvustuses.

Inimesed saavad ka ise mängu jaoks küsimusi saata. Mängu mängides selgub, kas mängija näol on tegemist tõelise narvalasega.

Pane oma teadmised Narva kohta proovile SIIN.