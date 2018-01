Kes ei oleks rängas pohmellis tõemeeli vandunud: ma enam ei joo! Ausõna, mitte iialgi! Kuni järgmise korrani… Ent kuidas see päriselt õnnestuks, nii et seda järgmist korda ei tulekski? Eriti kui alkoholisõltuvus on arenenud nõnda kaugele, et napsitamine tundub sama loomulik kui hingamine.

Universaalset retsepti alkoholisõltuvusest vabanemiseks pole paraku olemas. Küll aga palju igasuguseid võimalusi: kellele piisab tahtejõust, kes vajab ka midagi muud, nagu näiteks sensitiivi, anonüümsete alkohoolikute rühma, 12 sammu programmile toetuvat kliinikut, psühholoogi nõuannet, joomatungi vähendavaid tablette, usku pöördumist, joomisvastast süsti või ampulli.