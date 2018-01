Ka NO99 teater, kuhu on maksumaksja andnud umbes kümme miljonit eurot, ei vasta mu lihtsatele küsimustele, kui palju on NO teatri juhid saanud teatrist isiklikku kasu.

Möödunud nädalal avastasin NO99 teatri majandusaastaaruandeid ja põhikirja lapates, et teater on teinud tehinguid seotud osapooltega ehk oma juhtidega. Teatri põhikiri ja korruptsioonivastane seadus aga keelab üheselt teatri juhtidel iseenda, oma lähikondsete või enda kontrolli all olevate ettevõtetega (OÜ või MTÜ-dega) selliseid tehinguid sõlmida.

SA Teater NO99 on ühe liikmeline juhatus ja kuni 2016. aastani oli selle teatri ainsaks juhatuse liikmeks Tiit Ojasoo. 2017. aastast on teatri uueks juhatuse liikmeks Ene-Liis Semper.

SA Teater NO99 nõukogu esimees on hetkel Kaarel Oja, endine teatri tegevjuht, ja nõukogus on veel neli liiget. Lisaks on teatris veel kaks raamatupidajat ja tegevjuht, kes on endine sotsiaalkindlustusameti direktor Juta Saarevet. Veel töötab teatris ka kommunikatsioonispetsialist Kätlin Sumberg.

Ometi kui ma pärisin neilt kõigilt seotud osapooltega tehtud tehingute kohta, ei saanud ma neilt kelleltki sisulist vastust. Ometi ma näen majandusaasta aruandest, et Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo MTÜ-s Punased Purjed on tehtud NO teatriga tehinguid, kuid mida ja mis tehinguid on tehtud, sellele lihtsalt ei vastata.

Ainukesena vastas ühele mu päringule ja kirjale teatri nõukogu esimees Kaarel Oja, aga sedagi vaid paari lausega. Tema väitel saab teatri juhatuse liige ehk siis Ojasoo või Semper 1175 eurot kuus ehk kätte umbes 950 eurot ja see on ainus seotud osapooltega tehing. Aga näiteks ainiti 2015. aasta NO teatri majandusaastaaruandes on kirjas tehinguid seotud osapooltega umbes 80 000 euro ulatuses – seda on kordades rohkem kui teatri nõukogu esimees Oja mulle märkis.

Ma ei küsinud neid numbreid uudishimust, vaid ikka sellepärast, et saada tõendeid ajakirjanikuna selle kohta, kas SA Teater NO99 teatri juhid Ojasoo ja Semper on teinud tehinguid iseenda või enda kontrolli all oleva MTÜ-ga. Majandusaasta aruannetest näen ma selgelt, et taolisi tehinguid on tehtud, kuid teatrist vastust ei saa.

Minu meelest on tegu korruptsioonivastase seaduse mõttes väga tõsise kahtlusega ja karistusseadustik näeb samuti ette karistuse toimingu piirangu rikkumise eest.

Ma ei mõista, kuidas me oleme jõudnud olukorda, kus maksumaksja raha eest ülalpeetav teater ei suvatse isegi nendele küsimustele vastata.

Lisan selgituseks veel mõned suurusjärgud. Miljon eurot aastas annab NO teatrile maksumaksja. 250 000 saavad nad piletimüügist ja 400 000 kohviku pidamise eest ... AGA kas Semper ja Ojasoo on pannud toime toimingu piirangu rikkumise – seda mulle keeldutakse selgitamast.

Toon teile ühe elulise näite toimingu piirangu rikkumisest. Kõik me mäletame seda, kuidas ärimees Neinar Seli sai karistada justnimelt toimingu piirangu rikkumise eest. Nimelt toetas Tallinna Sadam (mille nõukogu esimees oli Seli) Olümpiakomiteed, mille president oli samal ajal samuti Seli. Ka Riigikohus leidis, kuigi Seli sellest sporditoetusest isiklikku kasu ei saanud, oli ta toime pannud just nimelt toimingu piirangu rikkumise ja sai selle eest ka karistada. Sisuliselt väideti, et ta sõlmis endaga seotud osapooltega tehinguid.

Ma ei taha ära rikkuda riigi sünnipäeva, aga ühe teatri rahakott ja raamatupidamine peab olema läbipaistev, kui minna sellist sünnipäeva korraldama.