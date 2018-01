Esialgsete hääletustulemuste põhjal on selgunud, et presidendina jätkab Sauli Niinistö, kes kogus 64,4 protsenti häältest.

Helsingin Sanomat kirjutab, et kui 46,9 protsenti häältest oli loetud, oli Niinistö toetus 64,4 protsenti. Tõenäoliselt jätkab Niinistö presidendina. Et see oleks kindel, on Niinistöl vaja 50 protsenti häältest. Valimistele eelnenud küsitlused on näidanud, et need hääled mees ka saab.

Häältesaagiga asub teisel kohal Pekka Haavisto, kes on hetkel kogunud 11,2 protsenti häältest. Kolmandat kohta jagavad Paavo Väyrynen ja Laura Huhtasaari kuue protsendi häältesaagiga.