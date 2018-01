Seekordses nädalakokkuvõttes debateerisid Urmas Reinsalu umbusaldamise teemal Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige Rainer Vakra ja reformierakondlane Valdo Randpere. Muuhulgas ütles Vakra, et Helme ja Ligi on kõige halvemad näited, kuidas üks poliitik peab käituma.

Vakra kinnitas, et ükski Sotsiaaldemokraatiliku Erakonna minister ei oleks jäänud ametisse, kui ta oleks Reinsalule sarnase sammu teinud. Samas lisas Vakra, et Eesti ühiskonnas on vale arusaam, nagu ainult ministrid peaks eksimuse korral tagasi astuma, riigikogu liikmed ja fraktsiooni esimehed võivad endale aga kõiksugu väljaütlemisi lubada.

"Kogu seda viimast tralli on minu meelest vedanud kaks kõige suuremat nii-öelda onu Heinot. Nendeks on Martin Helme ja Jürgen Ligi. Need on kõige halvemad näited üldse Eesti ühiskonnale, kuidas üks poliitik peab käituma," seletas Vakra.