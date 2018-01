Kuidas nõukaajal punkarid ja miilitsad üksteise elu kibedaks tegid?

Miilitsal ei olnud sageli alust nõukogude häbiplekki, punkarit, pikemaks ajaks trellide taha pista. Siis oli tema silme alt ära paigutamiseks teinegi võimalus – erirežiimiga naha- ja suguhaiguste dispanser Tallinnas Raba tänaval. „Kelle moll üldse ei meeldinud, see viidi sinna,“ meenutab Merca. „Kaks miilitsat ja sanitar tõmbasid mu pikali… Nokiti see veri veenist kätte, kuradi vampiirid, raisk! Mul viskas see koht hirmsasti üle.“

Mercale kuuluvad sõnad: „Punk on nagu herpes.“ Ses mõttes, et kui kord juba organismi pääseb, siis sinna ka jääb. Veteranpunkar sai viiruse juba lapseeas. „Eks me kõik pärineme lapsepõlvest,“ naerab ta. Ja punkarid reeglina nõukogude ajast. „Kasvasin üles Suure Oktoobrirevolutsiooni vaimus – oi kuidas tahaks olla revolutsionäär, lasta püstolist pauku ja kukutada pakse kapitaliste,“ nostalgitseb Merca.

80ndate Eesti ei pakkunud paraku maailma muutvateks sangaritegudeks võimalust, ent mässaja vaim vajab väljundit ka stabiilsetel aegadel. Punk oli selleks toona igati sobiv vorm, kuigi nõukogude punkari protestiobjekt oli üsna erinev lääne vendade omast. „Meile käis närvidele süsteem, mis püüdis kõiki ühte vormi suruda,“ selgitab Merca. „Kui Inglismaal olid punkarid vasakpoolsed, siis meie protestisime sotsialistliku, vasakpoolse ühetaolisuse vastu. Selle vastu, et kõigil oleks võrdselt, et kõigil oleks võrdselt sitt.“