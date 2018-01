„Lastega tuleb olla hästi mänguline. Neil peab kogu aeg huvitav olema, et tähelepanu ei hajuks,“ kirjeldab režissöör Anu Aun lapsnäitlejatega töötamist. „Neile pole mõtet rääkida hiiglama pikka taustalugu, pigem tuleb keskenduda sellele hetkele – mida tegelane tahab ja tunneb. Ja kindlasti soovivad lapsed palju tagasisidet saada – kui neil läheb hästi, tuleb seda ka öelda.“

Kes juhtus reede õhtul kiikama Tallinna vanalinnas asuvasse Meistrite hoovi, leidis eest kireva laadaplatsi, kus sagis jõulufilmi „Eia jõulud Tondikakul“ võtterühm. Filmimeeskonna käsutuses oli ka sealne kohvik ja muidki ruume, sest ees ootas hommikul kolmeni-neljani vältav töö-öö ja vahepeal tuli soojas käia.

Tehnika on võttevalmis kell veerand kuus. Plats on veel inimtühi. Ühe trepi ääres, mille astmetele on laotud väga tõetruud raamitud loomajoonistused, istub Eiat kehastav Paula Rits (10). See on filmi avastseen, kus kunstihuviline piiga müüb kooli jõululaadal oma pilte. Need ei ole Paula kätetöö. Nagu tüdrukki ennast filmikangelannaga võrreldes ütleb: „Mulle meeldib ka loodus, aga ma ei oska joonistada.“ Joonistustele on konkursiga leitud variautor – Mirtel Ein Tartust.

Eia ehk Paula harjutab vestlust Sonja ehk Annabrith Heinmaaga (10) ja Sonja isa mängiva näitleja Robert Annusega. Mees poetab, et kuna Eial läheb äri hästi, peaks ta Sonjale ka pildi ära ostma, enne kui kõik tööd müüdud saavad. Eia teatab, et võib Sonjale joonistuse niisama ka anda. Vastuväidete peale, et ta on ju palju vaeva näinud, kostab Eia, et joonistamine pole talle vaev.