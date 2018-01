Eestlaste globaalne kokkusaamine oli võimas: laulupeol osales 1400 lauljat ja ligi 9000 kuulajat, gaidide ja skautide suurlaagris Kotkajärvel 1200 noort, jumalateenistused kuues kirikus, spordivõistlused 11-l alal, 17 konverentsi ja 250 ettekannet, nelja eesti teatri etendused, üheksa näitust raamatutest ja eksliibristest kuni rõiva-, tarbe- ja kujutava kunstini välja.

Kanada ajakirjanduse huvi toimuva vastu oli suur: rahvuslik telekorporatsioon CBC tegi igal päeval toimuvast uudisloo ja pani kokku tunnise ülevaatesaate. Innukalt jälgis toimuvat ka NSV Liit, kes avaldas ametlikku protesti Ottawa saatkonna vahendusel.

ESTOt hakati korraldama iga nelja aasta tagant suure eestlaste kogukonnaga maades. Sisult ja suunitluselt jagunesid need kaheks: ESTO päevad, mis toimusid enne Eesti iseseisvuse taastamist (II ESTO USAs Baltimore'is 1976, III ESTO Rootsis Stockholmis 1980, IV ESTO Kanadas Torontos 1984 ja V ESTO Austraalias Melbourne'is 1988) ja need, mis on toimunud pärast Eesti iseseisvuse taastamist (VI ESTO USAs New Yorgis 1992, VII ESTO Rootsis Stockholmis ja Eestis Tallinnas 1996, VIII ESTO Kanadas Torontos 2000, IX ESTO Lätis Riias 2004, X ESTO Saksamaal Münsteris 2009 ja XI ESTO USAs San Franciscos 2013).

Kuna eestlaste ülemaailmseks kokkusaamise kohaks on järjest enam saanud kodumaal toimuvad laulupeod, on Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu teinud ettepaneku lõpetada ESTO traditsioon viimase ESTO pidamisega Helsingis ja Tallinnas 2019. aasta suvel vahetult enne üldlaulu- ja tantsupidu.