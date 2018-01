Eesti Rahvusringhäälingu poliitikatoimetaja Toomas Sildam analüüsis ERR-i raadiouudistes möödunud poliitnädalat ning nentis, et opositsiooni algatatud ministrite umbusaldamisest ei mõju opositsioonile endale hästi.

"Alguses majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simson ja nüüd justiitsminister Urmas Reinsalu. Mõlemad jäid ametisse ning avalikkus ei saanudki lõpuks aru, mida opositsioon neile täpselt ette heitis," arutles Sildam. "Kuid juba on EKRE teatanud, et pärast iseseisvuspäeva tahab opositsioon usaldada peaminister Jüri Ratast, sest see valitsus olla haavatud loom, kellele tuleb hädatapp teha."

Sildam jätkas, et ministri umbusaldamine on opositsiooni üks tugevamaid käike. "Ja selle rutiiniks muutmine, eriti kui umbusaldamised riigikogus muudkui läbi kukuvad, saeb ka opositsiooni enda usaldusväärsuse puud," rääkis toimetaja.

Sildami sõnul sai selgeks, et pole see valitsus midagi nii haavatud loom. Keskerakonna ja sotside toetus IRL-i ühele vapinäole Reinsalule näitas koalitsiooni soovi kokku jääda. Sotsidele oli see küll mõnevõrra ebamugav, kuid Reinsalu umbusaldamine tähendanuks praeguse valitsuse lahkumist ja sotside langemist opositsiooni ning võimalik.

Reformierakond ei ole peaministripartei rollist Sildami hinnangul aga praegu huvitatud, kuna neil poleks kellegagi valitsust teha.