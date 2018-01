Psühhiaaatri vastuvõtutoa uksel on silt:

"Pöörduge minu poole igasuguse hädaga! Kui teil on mingeid ebameeldivusi, siis 100 krooni eest annan ma teile nõu, kuidas neist lahti saada.

Kui teil pole ebameeldivusi, annan teile 500 krooni, et teada saada, kuidas see teil õnnestub."