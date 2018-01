Koalitsioonierakondade kolme peale kokku tulev vaid 36% reiting on ohumärk valitsusele, kuid vaevalt eriline üllatus. Üllatav olnuks hoopis, kui koalitsioon oleks ministritega seotud skandaalidest aasta alguses ja tulumaksureformi jõustumisega kaasnenud maksusegadusest puhta nahaga välja tulnud.

Siiski ei maksa Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri kombel hõisata, et Keskerakonna juhitud valitsuse aeg on läbi. Et see pole sugugi nii, nägime seoses umbusaldusavaldusega justiitsminister Urmas Reinsalule – kui võimulpüsimise nimel suudeti alla neelata erakonna väärtustest ja põhimõtetest lahtiütlemine, siis kannatatakse ära kõik muugi. Ja milline oleks alternatiiv? Reformierakonna 34% toetusega on antud võimas avanss erakonna tõenäoliselt järgmisele juhile Kaja Kallasele, kuid suurem enesetõestamine seisab tal alles ees, ja unustuse hõlma ei lasta vajuda ei VEB-fondil ega teistelgi tumedamatel laikudel erakonna ajaloos.

Küll on valijate soosingust parempoolsele poliitikale – opositsioonierakondade Reformierakonna, EKRE ja Vabaerakonna reiting on kokku 58% –, mis kestab järgmiste valimisteni, põhjust rääkida siis, kui valitsusel pole vahepealse ajaga ette näidata ühtki edulugu. Kui madalapalgaliste elujärg paraneb vaid paberil, sest maksupoliitikaga võidetud eurod kaovad sama kiiresti, kui tõuseb kütuse ja toidukaupade hind, siis tuleb kas aktsiisipoliitikat korrigeerida või midagi muud välja mõelda. Kas valimiste eel tõstetakse lauale näiteks kodakondsusküsimused, sõltub muu hulgas sellestki, mida lubati Keskerakonnale ja sotsidele vastutasuks Reinsalu ametissejäämise eest. Taas alla valimiskünnise langenud IRL on aga mänginud end nurka, kust ei saa isegi EKRE kombel lärmi lüües välja.

Tunnistada, et valitsus on teinud tõepoolest kommunikatsioonivigu, on vähim, mida peaminister Jüri Ratas selles olukorras teha saab. Rääkida ei tule mitte ainult rohkem, vaid ka sõnu senisest paremini valida. Valijate kohtlemine kanakarjana, kes nokib ilmaasjata ega saa aru, et valitsus tahab talle ainult head, pole õige tee. Kolmandik Eesti elanikest tunnistab juba nüüd, et kedagi pole valida – katsugem siis ülejäänuidki mitte eemale peletada.