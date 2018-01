Säästmine on valus teema: paljud eestlased tunnevad, et nende palk on nii väike, et raha kõrvalepanemisest ei maksa unistadagi – veerandil Eesti peredest pole kas üldse sääste või neist piisaks sissetulekute kadumise korral vaid üheks kuuks. Viimase aasta jooksul on iga kolmas perekond leidnud end olukorrast, kus palk ja muud tulud ei kata igapäevaseid kulusid.

Asi pole ainult kehvas planeerimises – haigus, õnnetus või muu ootamatu elumuutus võib kiiresti süüa kõik säästud ja jätta elamiseks kätte vaid pisku, millest ei piisa ka kõige eeskujulikuma majandamise juures. Teisalt, kelle tutvusringkonnas poleks neid, kellel on raha, et käia mitu korda kuus ilusalongis, kelle päev algab tanklast ostetud kohvitopsiga ning kes tulevad toidupoest iga kord koju uue kilekotiga, mis sest, et tuttavatele kurdetakse, kuidas palgapäevani ei jagu raha. Pole liialdus öelda, et keskmine eestlane leiaks hea tahtmise korral kindlasti kas või ühe asja, mille pealt kokku hoida.

Iseasi, kas ta tahab – kui võtta hoiak, et iga säästunippe jagav blogija kindlasti valetab oma kulutuste kohta, ja poes allahindlusi uuriv näiliselt jõukas inimene on vaeste eest toitu jahtiv trendihull, ei saagi säästmine muutuda loomulikuks osaks elust. Säästjat see ei kõiguta, vihane aga jääbki virelema.