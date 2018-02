Ootad kallimalt ehk liiga palju, kuidas ta ka ei pingutaks – sa ei ole ikka rahul. Ära tekita teises tunnet, justkui ta sulle midagi võlgneks.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Kui sul ka on tänaseks mingeid kohustusi võetud, siis viimasel hetkel võid ümber mõelda, need edasi lükata või kellegi teise kaela veeretada. Sa lihtsalt ei viitsi pingutada.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Tahad pühenduda lihtsalt elumõnude nautimisele. Lõbusate inimeste keskel tunned end hästi, võid hommikuni tantsu lüüa ja hõrgutistel hea maitsta lasta.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Hea on koos kallimaga puhata. Võite niisama kodus lesida ja midagi head nosida, aga ka minna mõnda toredasse lõbustusasutusse, kus teid kenasti hoitakse ja viisakalt teenindatakse.

Neitsi

23. august – 22. september

Probleeme võib tekitada see, et su ootused teistele on liiga kõrged – leiad, et nende vastutus on suurem ja nad peavad ära tegema ka asjad, mida võiksid enda peale võtta.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Sul on raske midagi endale keelata, raha lausa lendab tuulde. Ostlemine pakub naudingut, samas võivad täna soetatud ilusad asjad kasutult kapinurka seisma jääda.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Jupiteri ja Veenuse kvadraadi mõjul on enesedistsipliin madal. Juhul, kui oled viimasel ajal suutnud tervislikult toituda, võid nüüd libastuda ja ohtralt magusat vitsutada.

Ambur

22. november – 21. detsember

Enesekriitikat sul täna napib, kipud end ülitargaks pidama ja õpetama teisi ka asjus, milles tegelikult nemad pädevamad on. Ära pane end piinlikku olukorda.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Et kellelegi muljet avaldada, võid liiga palju raha raisata. Kas ostad kellelegi kalli, ent mitte just kõige maitsekama kingituse või käristad sõprade ringile kõrtsis välja.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Maga hommikul korralikult välja, luba endale lihtsalt vedelemist. Pead võib tõsta edevus, nii paned välimusele suurt rõhku, et teiste seas silma jääda.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Küllaltki hea aeg selleks, et alustada puhkusereisi soojale maale, kus päevad läbi rannaliival vedeleda saab või võtta aega hoolitsuste nautimiseks kuskil kodumaises spaas.

