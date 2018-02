Energiat annab see, kui leiad aega hobidega tegelemiseks. Sul on huvialasid, mis on sind köitnud juba ammusest ajast, ehk isegi lausa lapsepõlvest saati.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Tead, et sul on inimesi, kes toetavad sind igal juhul, isegi kui teed mõne vea või kui tõmbad enda peale (ehk isegi õigustatult) kellelegi viha. Seljatagune on kindel.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Tead, kuidas kallimat julgustada ja lohutada. Ta võib praegu seda vajada. Kasuta sellist moodust, mis teda varemgi toetanud on, nii tunneb ta, et sinuga koos on turvaline olla.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Hea aeg rahaasjadest ülevaate tegemiseks ja dokumentide korda seadmiseks. Oskad ennast distsiplineerida ja töötad otsusekindlalt ja plaanipäraselt.

Neitsi

23. august – 22. september

On sobiv aeg lastega tegelemiseks – suudad neile õpetada kohusetundlikkust ja distsipliini, olemata seejuures liiga karm. Tööharjumus tekib, kui nendega koos tegutsed.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Järgid harjumuspärast joont ja suhtud uuendustesse kahtlustavalt. Tunned end paremini tuttavas ümbruses ja nende inimeste keskel, kes sulle ammu omased.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Nüüd võivad vanemad, elukogenumad sõbrad sulle väärt nõu anda. Kui milleski kahtled või midagi plaanid, siis pöördu arvamuse küsimiseks eeskätt just nende poole.

Ambur

22. november – 21. detsember

Küllap oled ettevaatlik ja käid rahaga hoolikalt ümber. Oled valmis praegu püksirihma pingutama selle nimel, et tulevikus enamat saavutada.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Võid kokku puutuda targa inimesega, kes on palju õppinud ja kelle teadmised sinu omadest erinevad. Ta võib anda sulle asjalikku juhatust, nii et ära pelga nõu küsida.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Pidevate muudatuste keskel annab sulle jõudu ja kindlustunnet see, kui mõtled minevikule ja tuletad meelde neid õpetussõnu, mida vanemad sulle omal ajal jagasid.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Hommikupoolikul on tunded kenasti kontrolli all. Pärastlõunal aga võib maad võtta mõningane nostalgilisus, muutud tundlikumaks.

Sünnipäevalapsele