Tallinan abilinnapea ja Eestimaa Roheliste juht Zuzu Izmailova kirjutab Facebookis, et sai "erilise" vihakirja. "Mul on uus ekrenatsist sõbrake tekkinud. Olen varemgi vihakirju saanud, aga see on omamoodi "eriline". Maalt välja saatmisega pole veel ähvardatud," kommenteerib Izmailova.

Oliver Bekker küsib Izmailova Facebooki lehel, et "mida teab üks mitteeestlane nagu teie Eesti liikluskorraldusest või üldse majandusest. Soovitame teil lahkuda abilinanpea kohalt ja üldse Eestist! Sest kui te vabatahtlikult ei lähe, siis kasutatakse muid meetmeid ja rakendatakse muid abinõusid teie meie riigist lahkumist.

Kui te ei taha et midagi hullu juhtuks, kaduge meie maalt sinna kuhu tulite, vastasel juhul teeme teie kõigi roheliste parteilaste tallaalused väga tuliseks, nii et maigutate veel aastaid. Ja me ei jäta enne, kui oleme teist, Izmailova, lahti saanud ja roheliste parteist tervikuna. Küll te näete veel. Ja see on alles algus. Aga pidage meeles, et see kõik toimub seaduse alusel ja te ei saa midagi teha."

Äriregistri andmetel on Oliver Bekker Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige alates 08.08.2016