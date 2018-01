Aeg võib sinust tekitada ärevust ja ebakindlust, vajad turvalist ümbrust. Kõige paremini tunned end kodus, kallite inimeste keskel, kus saad häbita olla sina ise.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Suhtlus on emotsionaalne. Oled vahetu ja siiras, aga unustad oma sõnade valikut jälgida olukordades, kus see vajalik oleks. Võid teiste teravaid väljaütlemisi isiklikult võtta.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Mõtlemine on tunnetest mõjutatud, mistõttu võid teha rahalisi otsuseid, mida hiljem kõvasti kahetsed. Ei ole sobiv aeg suuremate ostude ja tehingute tegemiseks.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Tänase eriti võimsa täiskuu mõjul on raske objektiivne olla, tunded löövad üle pea kokku. Ent on hea hetk elu muuta, näiteks loobuda mingist tervist kahjustavast harjumusest.

Neitsi

23. august – 22. september

Oled sisemiselt rahutu, ent väliselt proovid jätta külma ja asist muljet. Sulle tundub, et parem on oma tundeid teiste eest varjata, siis on oht haiget saada väiksem.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Suhetes sõpradega võib tekkida pingeid. Isegi armukadedust võid tunda, kui sinu hea sõber liiga pikalt kellegi teisega aega veedab. Vajad lähedust ja usaldust.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Ära tuju ajel olulisi otsuseid vastu võta. Isegi juhul, kui sul on kõigest kõrini ja tahaksid ukse pauguga kinni lüüa, mõtle asjad läbi siis, kui oled täielikult rahunenud.

Ambur

22. november – 21. detsember

Võib tunduda, et hea on seal, kus meid ei ole. Hing igatseb kuhugi kaugele, igapäevastest kohustustest eemale. Keegi välismaalane võib sulle olulist mõju avaldada.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Võid tahta märksa rohkem, kui sul on võimalik saada. Igatsed kellegi või millegi järele, ent soovitu saavutamine on võimatu ja see teeb omajagu haiget.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Armastuse teema on oluline, närvid aga pingul. See, mis viimastel nädalatel su suhetes on toimunud ja pinget üles kruvinud, peaks nüüd mingi lahenduse saama.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Oled teiste suhtes kriitiline, või siis vastupidi – keegi pillub kriitikanooli sinu suunas. Võid asja liiga tõsiselt võtta, näiteks tööalaste soovituste peale solvuda.

