Hommikuste möödarääkimiste tõttu pereliikmetega võib sul kauem aega minna, nii et jääd tööle minekuga hilja peale. On asju, mis tuleb tingimata enne kodust väljumist korda ajada.

Võta arvesse, et liikluses võib ette tulla seisakuid. Kui peaksid täna pikemale reisile minema, siis säti asjad nii, et asutaksid end kodust väljuma piisava ajavaruga.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Mõistlikum on kokkuhoidlik suhtumine. Rahaasjad venivad, võib juhtuda, et pead veel ootama summa laekumist, mida juba mõne aja eest oleks pidanud sinu arvel olema.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sind võib vaevata nukrus, lootusetus ja enesehaletsus – on tunne, et kallim ei mõista või ei aita sind piisavalt. Suurem osa kohustustest oleks justkui sinu kanda.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Nädal võib alata jamaga, mida sa eelmise nädala lõppedes ette arvata ei oleks osanud. Keegi on ehk midagi tegemata jätnud või kuidagimoodi alt vedanud.

Neitsi

23. august – 22. september

Kaasinimeste tujutsemine võib sinugi plaane segada. Sul tuleb olla kannatlik ja rahulik. Kui pead hommikul lapsi lasteaeda või kooli viima, võivad nad jonnakalt käituda.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Võib selguda, et mingid eelmise nädala tööd, mida juba lõpetatuks pidasid, tuleb uuesti ette võtta ja ümber teha. Ülemuste käitumine võib olla oodatust jahedam.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Eelistaksid olla üksinda, toimetada tasapisi. Kui sinult kiiret tegutsemist nõutakse, siis see pigem pidurdab su tegevust ja tekitab sisemist vastuseisu.

Ambur

22. november – 21. detsember

Rahaasjus võib tekkida möödarääkimisi. Ehk jääb mingi leping isegi sõlmimata, sest sa ei suuda teise osapoolega rahalisi asju teineteisega arvestavalt kokku leppida.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Armsast inimesest võib olla raske aru saada. Tundub, et ta tahab omaette olla ja mossitab sulle arusaamatul põhjusel. Siiski võib olla, et olukord on tekkinud sinu tegude tagajärjel.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Võid tunda mõningast ärevust ja ebakindlust tänasele tööpäevale vastu minnes. Ehk pabistad mõne kohtumise pärast või kardad ülesande täitmisel jänni jääda.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Kui kaaslaste hommikused tujutsemised vapralt üle elad ja ennast ei ärrita, kulgevad asjad tõusvas joones. Õhtupoolik võib romantilise suuna võtta.

