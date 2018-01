25. jaanuaril sai teatavaks, et ühes Moskva riiklike- ja munitsipaalteenuseid osutavas keskuses said kaks meest passi templi, mis tõendab nende abielu. Jevgeni Voitsehovski ja Pavel Stosko abiellusid jaanuari algul Kopenhaagenis ning esitasid keskuses oma notariaalselt kinnitatud abielutunnistuse tõlke. Keskuse töötaja võttis need dokumendid vastu.

Kaks Vene meeskodanikku, kes peale Kopenhaagenis abiellumist said Moskvas oma passidesse seda kinnitavad templid, saavad isikuttõendava dokumendi rikkumise eest trahvi. Facebookis on lubatud julge sammu astunud mehed „peajagu lühemaks teha“.

Siseministeeriumi teatel pole keskuse töötajatel õigust abiellumist kinnitada ega templeid passe lüüa, sest see on migratsiooni- ja perekonnaseisuametite õigus.

Ministeerium alustas sisejuurdlust ja teatas samal päeval, et templi passi löönud naisametnik ning tema otsene ülemus vallandatakse.

Teoorias „jah“, praktikas „ei“

Rahvusvahelise õiguse jurist Anton Aranibar ütles BBC Vene infoteenistusele, et kui abielu on sõlmitud riigis (Taanis) , mis on koos Venemaaga allkirjastanud rahvusvahelised konventsioonid ja lepped, siis seaduse järgi peaks see kehtima ka Venemaal. Kuid ta märkis, et jutt käib teooriast, mitte praktikast.

Jevgeni Voitsehovski ja Pavel Stosko ütlesid, et nad valmistusid selle sammu astumiseks kaua ja ajasid korda kõik paberid, nagu peab. Kuid Vene LGBT võrgustiku üks aluspanijaid Igor Kotšetkov ütles, et isegi kui Venemaal tunnustataks nende abielu, siis nad ei võidaks sellega ikkagi midagi.

„USAs annab see palju eeliseid – näiteks maksu- ja sotsiaalsoodustusi. Venemaal midagi sellist ühesooliste abiellujate jaoks pole, sellepärast pole ka inimestel siin erilist tungi oma staatust Venemaal legaliseerida,“ ütles Kotšetkov BBC-le.

„Rebime sul pea otsast!“

Voitsehovski-Stosko on nõus, et Venemaal nad ei võidaks abielutempliga passis midagi, kuid märgivad, et näiteks Taanis nad said osta kahe peale ühistransporti perepileti, mis oli kuni 30% soodsam kui eraldi ostes.

Stotsko märkis, et ta on juba oma sammu pärast saanud suhtlusvõrgustikus ähvardusi. Tal on lubatud „pea maha võtta“, samuti helistavad võõrad inimesed ta emale ja paluvad poega „maha rahustada“, muidu lastakse naine töölt lahti.

„Seda on jube öelda, kuid see ongi oodatud ja „loomulik“ asjade kulg Venemaal. Riigis, kus tapmisähvardused, politsei omavoli, väljapressimine ja vaenu õhutamine on saanud normiks. Ja seda ilma jutumärkideta,“ kirjutas Stotsko oma seinal.