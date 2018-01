Kantar Emori äsjasest uuringust selgus, et Reformierakonna toetus on tõusnud viimase viie ja poole aasta kõrgeimale tasemele. Seevastu Keskerakonna reiting on viimase aasta madalaim. Valitsuskoalitsiooni toetab vaid 36 protsenti valijaist, maa-asulates veelgi vähem - üksnes 19.

18.-25. jaanuarini läbiviidud uuringu kohaselt toetas Reformierakonda 34,2 protsenti kõigist vastanutest, kellel oli kindel eelistus. Keskerakonda toetas 20,5, EKRE-t 18,4 ja SDE 11,0 protsenti vastanutest. Eesti Vabaerakonna toetus oli jaanuaris 5,4 protsenti, IRLil ning Eestimaa Rohelistel mõlemal 4,5 protsenti, Eesti Iseseisvusparteid toetas 1 protsent vastanutest.