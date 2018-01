Kommunikatsioonispetsialist Janek Mäggi kirjutab oma arvamusloos, järgmine laulupidu algab lätikeelese lõõritusega, mis on kiidulaul lätlastele odava viina eest, millest isegi 90ndat sünnipäeva tähistav laulumemm Kihnu Virve on vaimustusse sattunud.

Kuigi lätlastest ei ole me kunagi eriti lugu pidanud – küll tahtsid nad meilt vägisi ära võtta Ruhnu saart (paras, et neil ühtegi meresaart ei ole!), nende rahanduspoliitika on olnud alatasa käpardlik ja üldse on nad meist kehvemad, võime neile siiski veidi tunnust avaldada – väike ergutus sabassörkijale, kes niikuinii medalini ei küüni, näitab võitja suuremeelsust.

Eesti pole mingi pagulasküla, kus angelamerkelikult kõik on teretulnud. Eesti on looduskaitseala, kus elavad väljasuremisohus eestlased, kelle viimane laul saab peagi lauldud. Ja seegi on juba läti keeles.

Lätlasi elab Eestis küll vaid 0,14% võrreldes 25,2% venelastega, aga nemad ei keera sellist sitta kokku, nagu me vahel ise teeme.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes