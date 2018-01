Soovist probleemide eest vanglasse põgeneda tegi 36aastane Kuressaare mees mõnenädalase vahega kaks pommiähvardust – ühe kaubanduskeskusele, teise politseijaoskonnale.

23. detsembril helistas 36-aastane Danel Bäärs kell 15.34 häirekeskusse ja teatas, et Auriga keskuses on pomm. Oma sõnul tegi ta seda selleks, et minna vanglakaristust kandma ja vabaneda alkoholiprobleemist, kirjutab Saarte Hääl.

12. jaanuaril kell 18.55 helistas Bäärs oma mobiiltelefonilt – taas sooviga probleemide eest vanglasse põgeneda – jällegi häirekeskusesse ning teatas seekord, et on pannud pommi Kuressaare politseimajja.