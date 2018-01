Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluva Aidu tuulepargi kohtuasi on jõudnud sinnamaale, kus arendajate sõnul esitab justiitsministeerium valeväiteid ning venitab ega anna kohtupidamiseks välja olulisi dokumente.

Aprillist saadik veninud Aidu tuulepargi ehituslubade vaidlus on Sõnajalgade väitel aegunud, kuid kohtumõistmises olulise kaaluga dokumentatsiooni keeldub ministeerium hoolimata kohtu käsust väljastamast, mistõttu on kohtult palutud justiitsministeeriumi trahvimist, kirjutab Äripäev

Justiitsministeeriumist öeldi, et ministeerium ei pea õigeks poolelioleva kohtuasja arutamist meedias. Aidu tuulepargi lepingulise esindaja taotlusest on ministeerium teadlik ja ootab kohtu edasisi otsuseid.

"Vastab tõele, (et kohtuasi on aegunud - toim)., reeglina selgitatakse asja aegumine välja viivituseta, paraku pole kohus suutnud üheksa kuu jooksul seda menetleda. Küll aga on kohus menetlenud teise osapoole taotlusi prioriteetselt," kommenteeris Andres Sõnajalg.