Tõnu Trubetsky (Vennaskond), Rein T. Rebane (Dingo) ja Eimel Kaljulaid (ex-Terminaator) on ühed tuntmatest nimedest kes sellel laupäeval Tallinna vanimas rokiklubis Rockstar’s laulu lahti löövad. Pariisi kevade hõng tuuakse kõledasse kilulinna kohale ühise bändiga The Flowers Of The Universe.



See nimi kõlab tuttavalt? Tegelikult on tegu kõigile teada tuntud bändiga The Flowers Of Romance – bänd mille “jalajälg” ulatub lausa aastasse 1981. Peale 2010. aastal vahetunud nime on väga palju muutunud ka bändi koosseis. Erinevatel aegadel on teiste seas bändist läbi käinud Anti Pathique, Allan Vainola, Bruno O’Ya, Pexte Paxter ja Camille Camille.



Üle maailma tuuritanud bänd jõuab taas kodulinna! New York, Pariis, Berliin, Brüssel, Varssavi, Antwerpen (loetelu jätkub) - The Flowers Of The Universe on kontserte andnud üle maailma. Klubis Rockstar’s on teiste bändide koosseisus korduvalt esinetud aga see on midagi erilist. Sven Hendriksoni (Boners) ja Tatjana Gašimova (B-Sea Surfers) abil löövad kolm musketäri maase uue verstaposti Eesti rock’n’rolli ajaloos.



The Flowers Of The Universe eel soojendavad rahva üles rock bändid Direct ja Dust Cloud. Uksed avatakse kell 20, TFOTU astub lavale peale südaööd.

Tuliuus singel: "Paris in spring"