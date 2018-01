Viimased kaks nädalat on Jõgeva haiglas ravil viibinud kauaaegne Keskerakonna esimees ja Eesti poliitika suurkuju Edgar Savisaar ütles, et kuigi tema tervis pole kiita, usub ta, et tema kohtusaaga kestab veel aastaid.

"Olen õnnelik kõigi katsumuste eest, milliseid elu viimase 30 aasta jooksul on mulle ette toonud. Sellepärast nimetan ka praegust kohtusaagat omamoodi huvitavaks juhtumiks. Kindlasti kestab see veel mitu aastat," ütles veteranpoliitik maakonnalehehele Vooremaa antud usutluses.

Eesti poliitika kohta ütles Savisaar, et ei jälgi seda, kuid kõrvalt kuuldes tundub kõik naljakas. "Minu jaoks ei ole Keskerakond praegu võimul, on hoopis IRL ja nad teevad seda hästi."