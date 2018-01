Täna pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel niisked või märjad. Temperatuurid on kõikjal kergelt plusspoolel. Paiguti sajab vihma ja on udu.

Ilmaprognoosi kohaselt sajab õhtul Kesk- ja Ida-Eestis lörtsi, kohati ka vihma ja lund. Öö hakul sajab veel Ida-Eestis kohati lund ja lörtsi. Vastu hommikut jõuab saartele uus sajuala – sajab nii lund, lörtsi kui vihma. Paiguti on udu.

Õhutemperatuur on nullilähedane ning teedel on soodsad tingimused libeduse tekkeks.