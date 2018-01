Laupäeval toimunud ristsõnade lahendamise Eesti meistrivõistlustel Tallinna Ülikoolis võttis kulla Marek Laane 854 punktiga. Talle järgnesid Ave Kaldas (848 p) ja Eve Jaanson (830 p).

Marek Laane on seni püsinud kindlalt meisterlahendajate esikümnes, kuid kuldmedalit seni pälvinud pole. “Muidu olid ristsõnad päris lihtsad, kuid üks oli küll nii raske, et selle koostajale tahaks näpuga näidata ja öelda, et sa oled üks kuri inimene,” ütleb vastne võitja naljaga pooleks. Marek Laane on ka staažikas mälumängur.

Tänavustel ristsõnade lahendamise Eesti meistrivõistlustel tuli osalejatel 75 minuti jooksul lahendada kuus ristsõna, mille hulgas oli nii klassikalisi ristsõnu kui ka tavapäratumaid mõistatustüüpe. Kõige raskemaks pähkliks osutus varem korduvalt meistritiitli saanud Joonas Jürgen Kiseli koostatud ristsõna.

Üritus toimus 16. korda ristsõnaajakirja Ristik ja Eesti Mälumänguliidu koostööna. Võistluste peakohtunik oli Kaarel Silmato (Eesti Mälumänguliit).