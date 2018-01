Möödunud reedel avati Klubis Teater väravad SECRET GARDENISSE!



Möödunud reedel ootas klubis Teater kõiki PUHKUS, mis viis külastajad SECRET GARDENi radadele. Üheskoos Martiniga toodi külastajateni taevalik atmosfäär ja lillemeri. Üks öö Secret Gardenis lõõgastas sama hästi, kui nädalane päikesereis, mis möödunud kuul Klubis Teater koos Mouzenidis Travel Tallinnaga välja loositi.



Puhkus on peoõhtu, mis kord kuus Klubi Teater külastajatele hädavajaliku lõõgastuse kingib. See on öö, kus muredele ruumi ei jagu ja eksootilised etteasted kannavad hoolt selle eest, et külastajate argimured jäljetult kaotada. Nii avatigi sel korral esmakordselt väravad Teatri Secret Gardenisse ja öö möödus suurepärase muusikavaliku ja meeleoluka show saatel.

Vaata pilte!